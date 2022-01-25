Официальный курс: доллар вырос в цене, евро упал

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США на 25 января 2022 года установлен на уровне 28,3749 грн за доллар.

Курс гривны к евро установлен на уровне 32,0594 грн/евро.

На наличном рынке по состоянию на 07:30, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 28,55 грн, продают – по 28,80 грн.

Курс доллара вырос на 6 копеек по сравнению с предыдущим днем. На 24 января курс был установлен на уровне 28,3181 грн за доллар. Курс евро – на уровне 32,1099 грн за евро.

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