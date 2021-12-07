Официальный курс: доллар вырос в цене до максимума с начала июля

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США на 7 декабря 2021 установлен на уровне 27,3791грн за доллар.

Курс гривны к евро установлен на уровне 30,9055 грн/евро.

На наличном рынке, по данным финансового портала Минфин , доллар покупают в среднем по 27,26 грн, продают – по 27,34 грн.

Как известно, на 1 июля 2021 года курс доллара находился на отметке 27,23 грн/$ .