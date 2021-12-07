Официальный курс: доллар вырос в цене до максимума с начала июля
На 7 декабря Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 27,37 грн/$
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Официальный курс гривны к доллару США на 7 декабря 2021 установлен на уровне 27,3791грн за доллар.
Курс гривны к евро установлен на уровне 30,9055 грн/евро.
На наличном рынке, по данным финансового портала Минфин , доллар покупают в среднем по 27,26 грн, продают – по 27,34 грн.
- Как известно, на 1 июля 2021 года курс доллара находился на отметке 27,23 грн/$ .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.45
-
EUR
Покупка 30.61Продажа 31.02
- Актуальное
- Важное