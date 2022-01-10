Официальный курс: доллар вырос в цене до максимума с конца мая

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США на 10 января 2021 года установлен на уровне 27,4977 грн за доллар.

Курс гривни к евро установлен на уровне 31,1095 грн/евро.

На наличном рынке по состоянию на 07:35, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 27,50 грн, продают – по 27,55 грн.

Курс доллара стал на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим днем. Также официальный курс доллара по отношению к гривне вырос до максимума за семь месяцев. В конце мая 2021 года доллар стоил 27,46 грн/$.