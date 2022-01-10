Официальный курс: доллар вырос в цене до максимума с конца мая
На 10 января Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к американскому доллару на уровне 27,49 грн/$
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару США на 10 января 2021 года установлен на уровне 27,4977 грн за доллар.
Курс гривни к евро установлен на уровне 31,1095 грн/евро.
На наличном рынке по состоянию на 07:35, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 27,50 грн, продают – по 27,55 грн.
Курс доллара стал на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим днем. Также официальный курс доллара по отношению к гривне вырос до максимума за семь месяцев. В конце мая 2021 года доллар стоил 27,46 грн/$.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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