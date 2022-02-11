Официальный курс: доллар вырос в цене
На 11 февраля Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к американскому доллару на уровне 27,87 грн/$
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару США на 11 февраля 2022 года установлен на уровне 27,8756 грн за доллар.
Курс гривни к евро установлен на уровне 31,8785 грн/евро.
На наличном рынке по состоянию на 07:35, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 27,90 грн, продают – по 28,00 грн.
Курс доллара снизился на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
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