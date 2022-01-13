Официальный курс: доллар вырос в цене

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США на 13 января 2022 установлен на уровне 27,7073 грн за доллар.

Курс гривны к евро установлен на уровне 31,4796 грн/евро.

На наличном рынке по состоянию на 07:20, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 27,80 грн, продают – по 27,90 грн.