Официальный курс: доллар вырос в цене
На 13 января Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 27,70 грн/$
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Официальный курс гривны к доллару США на 13 января 2022 установлен на уровне 27,7073 грн за доллар.
Курс гривны к евро установлен на уровне 31,4796 грн/евро.
На наличном рынке по состоянию на 07:20, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 27,80 грн, продают – по 27,90 грн.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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