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Официальный курс: доллар вырос в цене

20 декабря, 2021 понедельник
07:41
Экономика доллар

На 20 декабря Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 27,24 грн/$

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США на 20 декабря 2021 года установлен на уровне 27,2483 грн за доллар.

Курс гривны к евро установлен на уровне 30,8573 грн/евро.

На наличном рынке по состоянию на 07:40, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 27,13 грн, продают – по 27,20 грн.

Курс доллара стал на 5 копеек по сравнению с предыдущим днем.

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курс гривны
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