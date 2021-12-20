Официальный курс: доллар вырос в цене

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США на 20 декабря 2021 года установлен на уровне 27,2483 грн за доллар.

Курс гривны к евро установлен на уровне 30,8573 грн/евро.

На наличном рынке по состоянию на 07:40, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 27,13 грн, продают – по 27,20 грн.

Курс доллара стал на 5 копеек по сравнению с предыдущим днем.



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