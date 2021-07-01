Официальный курс: доллар вырос в цене
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 1 июля 2021 года на отметке 27,23 грн / $
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 30 июня курс составил 27,18 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 1 июля установлен на уровне 32,35 грн / евро. По состоянию на 30 июня курс составлял 32,30 грн / евро.
На наличном рынке 1 июля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,13 продают - по 27,25 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,80 до 27,40 грн / $, продажи - в пределах 27,18 - 27,80 грн / $.
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