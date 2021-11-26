Официальный курс: доллар вырос до максимума за пять месяцев
На 26 ноября Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 27,02 грн/$
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Официальный курс гривны к доллару США на 26 ноября 2021 установлен на уровне 27,0256 грн за доллар.
Курс гривны к евро установлен на уровне 30,3376 грн/евро.
На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 27,04 грн, продают – по 27,13 грн.
Да, доллар вырос в цене до максимума с конца июля.
- Как известно, в конце июля у доллара была отметка 26,89 грн/$.
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