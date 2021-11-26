Официальный курс: доллар вырос до максимума за пять месяцев

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США на 26 ноября 2021 установлен на уровне 27,0256 грн за доллар.

Курс гривны к евро установлен на уровне 30,3376 грн/евро.

На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 27,04 грн, продают – по 27,13 грн.

Да, доллар вырос в цене до максимума с конца июля.

Как известно, в конце июля у доллара была отметка 26,89 грн/$.

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