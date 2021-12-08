Официальный курс: доллар упал в цене впервые за три недели
На 8 декабря Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 27,33 грн/$
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Официальный курс гривны к доллару США на 8 декабря 2021 установлен на уровне 27,3317 грн за доллар.
Курс гривны к евро установлен на уровне 30,7277 грн/евро.
На наличном рынке, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 27,25 грн, продают – по 27,34 грн.
Отметим, курс доллара рос в цене с июля. По состоянию на 7 декабря доллар вырос в цене до максимума с начала июля и достиг отметки 27,37 грн/$.
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