Официальный курс: доллар упал в цене впервые за три недели

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США на 8 декабря 2021 установлен на уровне 27,3317 грн за доллар.

Курс гривны к евро установлен на уровне 30,7277 грн/евро.

На наличном рынке, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 27,25 грн, продают – по 27,34 грн.



Отметим, курс доллара рос в цене с июля. По состоянию на 7 декабря доллар вырос в цене до максимума с начала июля и достиг отметки 27,37 грн/$.

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