Официальный курс: доллар упал в цене
На 7 февраля Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к американскому доллару на уровне 28,14 грн/$
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару США на 7 февраля 2022 года установлен на уровне 28,1468 грн за доллар.
Курс гривни к евро установлен на уровне 32,2745 грн/евро.
На наличном рынке по состоянию на 07:30, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 27,98 грн, продают - по 28,06 грн.
Курс снизился на 13 копеек по сравнению с предыдущим днем.
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