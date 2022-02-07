Официальный курс: доллар упал в цене

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США на 7 февраля 2022 года установлен на уровне 28,1468 грн за доллар.

Курс гривни к евро установлен на уровне 32,2745 грн/евро.

На наличном рынке по состоянию на 07:30, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 27,98 грн, продают - по 28,06 грн.



Курс снизился на 13 копеек по сравнению с предыдущим днем.



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