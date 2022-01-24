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Официальный курс: доллар упал в цене

24 января, 2022 понедельник
07:39
Экономика доллар

На 24 января Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 28,31 грн/$

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США на 24 января 2022 установлен на уровне 28,3181 грн за доллар.

Курс гривны к евро установлен на уровне 28,3181 грн/евро.

На наличном рынке по состоянию на 07:30, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 28,17 грн, продают – по 28,30 грн.

Курс свалился на 1 копейку по сопоставлению с предшествующим банковским днем. На 23 января курс был установлен на уровне 28,3236 грн за доллар.

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