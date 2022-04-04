Официальный курс: доллар удерживает позиции на отметке 29 грн, евро упал в цене
На 4 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к американскому доллару на уровне 29,25 грн/$
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару США на 4 апреля 2022 года установлен на уровне 29,2549 грн за доллар.
Курс гривни к евро установлен на уровне 32,3281 грн/евро.
Польский злотый стоит 6,9611.
Курс молдавского лея к гривне установлен на уровне 1,5959 за лей.
Румынский лей стоит 6,5368.
На наличном рынке по состоянию на 7:40, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 31,65 грн, продают – по 32,00 грн.
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