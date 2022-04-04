Официальный курс: доллар удерживает позиции на отметке 29 грн, евро упал в цене

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США на 4 апреля 2022 года установлен на уровне 29,2549 грн за доллар.

Курс гривни к евро установлен на уровне 32,3281 грн/евро.

Польский злотый стоит 6,9611.

Курс молдавского лея к гривне установлен на уровне 1,5959 за лей.

Румынский лей стоит 6,5368.

На наличном рынке по состоянию на 7:40, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 31,65 грн, продают – по 32,00 грн.

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