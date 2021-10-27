Официальный курс: доллар снова растет в цене

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 26 октября курс составил 26,35 грн/$.



Официальный курс гривны по евро на 27 октября установлен на уровне 30,68 грн/евро. На 26 октября курс составлял 30,57 грн/евро.



На наличном рынке 27 октября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,43 продают – по 26,50 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 26,33 до 26,44 грн/$, продажи – в пределах 26,45 – 27,48 грн/$.

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