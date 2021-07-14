Официальный курс: доллар снова подорожал
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 14 июля 2021 года на отметке 27,32 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 13 июля курс составлял 27,29 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 14 июля установлен на уровне 32,37 грн/евро. По состоянию на 13 июля курс составлял 32,35 грн/евро.
На наличном рынке 14 июля на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,20 продают - по 27,30 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27 до 27,60 грн/$, продажи - в пределах 27,23 - 27,85 грн/$.
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