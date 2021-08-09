Официальный курс: доллар с начала недели подешевел на 11 копеек
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 9 августа 2021 года на отметке 26,83 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ.
По состоянию на 6 августа курс составлял 26,94 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 9 августа установлен на уровне 31,68 грн/евро. По состоянию на 6 августа курс составлял 31,90 грн/евро.
На наличном рынке 9 августа по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,86 продают - по 26,95 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,50 до 27,40 грн/$, продажи - в пределах 26,90 - 28,20 грн/$.
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