Официальный курс: доллар с начала недели подешевел на 11 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

По состоянию на 6 августа курс составлял 26,94 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 9 августа установлен на уровне 31,68 грн/евро. По состоянию на 6 августа курс составлял 31,90 грн/евро.

На наличном рынке 9 августа по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,86 продают - по 26,95 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,50 до 27,40 грн/$, продажи - в пределах 26,90 - 28,20 грн/$.

