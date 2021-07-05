Официальный курс: доллар продолжает дорожать с начала недели

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 2 июля курс составлял 27,38 грн / $.



Официальный курс гривни к евро на 5 июля установлен на уровне 32,41 грн / евро. По состоянию на 2 июля курс составлял 32,52 грн / евро.



На наличном рынке 5 июля по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,21 продают - по 27,30 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 26,80 до 27,40 грн / $, продажи - в пределах 27,24 - 27,80 грн / $.



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