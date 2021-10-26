Официальный курс: доллар продолжает дорожать

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 25 октября курс составил 26,29 грн/$.



Официальный курс гривны по отношению к евро на 26 октября установлен на уровне 30,57 грн/евро. На 25 октября курс составлял 30,58 грн/евро.



На наличном рынке 26 октября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,40 продают – по 26,49 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 26,23 до 26,70 грн/$, продажи – в пределах 26,31 – 27,30 грн/$.

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