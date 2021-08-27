Официальный курс: доллар продолжает дорожать
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 27 августа 2021 года на отметке 26,78 грн/$
Об этом свидетельствуют данные НБУ .
По состоянию на 26 августа курс составил 26,71 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 27 августа установлен на уровне 31,51 грн/евро. По состоянию на 26 августа курс составлял 31,34 грн/евро.
На наличном рынке 27 августа по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,88 продают - по 27,04 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,60 до 27,20 грн/$, продажи - в пределах 26,81 - 28 грн/$.
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