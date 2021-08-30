Официальный курс: доллар подорожал в начале недели
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 30 августа 2021 года на отметке 26,93 грн / $
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 27 cерпня курс составил 26,78 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 30 августа установлен на уровне 31,66 грн / евро. По состоянию на 27 августа курс составлял 31,51 грн / евро.
На наличном рынке 30 cерпня состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,95 продают - по 27,10 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,70 до 27,80 грн / $, продажи - в пределах 26,95 - 28 грн / $.
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