Официальный курс: доллар подешевел до минимума с марта 2021 года
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 22 октября 2021 года на отметке 26,20 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ.
По состоянию на 21 октября курс составлял 26,21 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 22 октября установлен на уровне 30,49 грн/евро. По состоянию на 21 октября курс составлял 30,48 грн/евро.
На наличном рынке 22 октября на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 26,30 продают - по 26,42 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26 до 26,70 грн/$, продажи - в пределах 26,24-27,30 грн/$.
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