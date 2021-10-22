Официальный курс: доллар подешевел до минимума с марта 2021 года

Об этом говорится в данных НБУ.



По состоянию на 21 октября курс составлял 26,21 грн/$.



Официальный курс гривни к евро на 22 октября установлен на уровне 30,49 грн/евро. По состоянию на 21 октября курс составлял 30,48 грн/евро.



На наличном рынке 22 октября на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 26,30 продают - по 26,42 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 26 до 26,70 грн/$, продажи - в пределах 26,24-27,30 грн/$.



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