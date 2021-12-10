Официальный курс: доллар падает в цене третий день подряд
На 10 декабря Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 27,10 грн/$
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Официальный курс гривны к доллару США на 10 декабря 2021 года установлен на уровне 27,1013грн за доллар.
Курс гривны к евро установлен на уровне 30,6773 грн/евро.
На наличном рынке по состоянию на 07:30, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 27,05 грн, продают – по 27,12грн.
Курс доллара на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим днем.
- На 8 декабря Национальный банк Украины устанавливал официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 27,33 грн/$.
- По состоянию на 9 декабря курс гривны по отношению к американскому доллару находился на уровне 27,21 грн/$.
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