Официальный курс: доллар падает в цене третий день подряд

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США на 10 декабря 2021 года установлен на уровне 27,1013грн за доллар.

Курс гривны к евро установлен на уровне 30,6773 грн/евро.

На наличном рынке по состоянию на 07:30, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 27,05 грн, продают – по 27,12грн.

Курс доллара на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим днем.

На 8 декабря Национальный банк Украины устанавливал официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 27,33 грн/$.

По состоянию на 9 декабря курс гривны по отношению к американскому доллару находился на уровне 27,21 грн/$.

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