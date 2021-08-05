Официальный курс: доллар несколько вырос в цене

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 4 cерпня курс составил 26,84 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 5 августа установлен на уровне 31,95 грн / евро. По состоянию на 4 августа курс составлял 31,89 грн / евро.

На наличном рынке 5 августа по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,93 продают - по 27,10 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,70 до 27 грн / $, продажи - в пределах 26,97 - 27,20 грн / $.