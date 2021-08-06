Официальный курс: доллар несколько подорожал к концу недели
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 4 августа 2021 года на отметке 26,94 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 5 cерпня курс составил 26,90 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 6 августа установлен на уровне 31,90 грн / евро. По состоянию на 5 августа курс составлял 31,95 грн / евро.
На наличном рынке 6 августа по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,90 продают - по 27 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,60 до 27 грн / $, продажи - в пределах 26,94 - 27,97 грн / $.
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