Официальный курс: доллар несколько подорожал к концу недели

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 5 cерпня курс составил 26,90 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 6 августа установлен на уровне 31,90 грн / евро. По состоянию на 5 августа курс составлял 31,95 грн / евро.

На наличном рынке 6 августа по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,90 продают - по 27 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,60 до 27 грн / $, продажи - в пределах 26,94 - 27,97 грн / $.