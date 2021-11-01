Официальный курс: доллар начал неделю с удешевления
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 1 ноября 2021 года на отметке 26,28 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 29 октября курс составил 26,33 грн/$.
Официальный курс гривны по отношению к евро на 1 ноября установлен на уровне 30,60 грн/евро. На 29 октября курс составлял 30,50 грн/евро.
На наличном рынке 1 ноября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,31 продают – по 26,38 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26 до 26,70 грн/$, продажи – в пределах 26,35 – 27,30 грн/$.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.2
Покупка 26.2Продажа 26.43
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.64
- Актуальное
- Важное