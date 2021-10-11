Официальный курс: доллар начал неделю с подорожания
Национальный банк Украины установил официальный курс гривныи на 11 октября 2021 года на отметке 26,35 грн/$
Об этом говорится в информации НБУ .
По состоянию на 8 октября курс составлял 26,33 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 11 октября установлен на уровне 30,48 грн/евро. По состоянию на 8 октября курс составлял 30,44 грн/евро.
На наличном рынке 11 октября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала Минфин, доллар в среднем покупают по 26,35 продают - по 26,55 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,36 до 26,50 грн/$, продажи - в пределах 26,35 - 26,70 грн/$.
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