Официальный курс: доллар начал неделю с подорожания

Об этом говорится в информации НБУ .



По состоянию на 8 октября курс составлял 26,33 грн/$.



Официальный курс гривни к евро на 11 октября установлен на уровне 30,48 грн/евро. По состоянию на 8 октября курс составлял 30,44 грн/евро.



На наличном рынке 11 октября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала Минфин, доллар в среднем покупают по 26,35 продают - по 26,55 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 26,36 до 26,50 грн/$, продажи - в пределах 26,35 - 26,70 грн/$.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb