Официальный курс доллар начал неделю подорожанием

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 17 сентября курс составлял 26,67 грн/$.



Официальный курс гривни к евро на 20 сентября установлен на уровне 31,46 грн/евро. По состоянию на 17 сентября курс составлял 32,37 грн/евро.



На наличном рынке 17 сентября на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,70 продают - по 26,84 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 26,40 до 26,70 грн/$, продажи - в пределах 26,71 - 27,80 грн/$.

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