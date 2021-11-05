Официальный курс: доллар на конец недели снизился в цене

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 4 ноября курс составил 26,24 грн/$.



Официальный курс гривны по отношению к евро на 5 ноября установлен на уровне 30,28 грн/евро. На 4 ноября курс составлял 30,36 грн/евро.



На наличном рынке 5 ноября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,18 продают – по 26,28 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 26 до 26,70 грн/$, продажи – в пределах 26,35 – 27,30 грн/$.

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