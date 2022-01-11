Официальный курс: доллар и евро выросли в цене

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США на 11 января 2022 года установлен на уровне 27,4998 грн за доллар.

Курс гривны к евро установлен на уровне 31,116 грн/евро.

На наличном рынке по состоянию на 07:20, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 27,48 грн, продают – по 27,56 грн.

Курс доллара вырос менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим днем. На 10 января курс был установлен на уровне 27,4977 грн за доллар.