Официальный курс: доллар и евро выросли в цене
На 11 января Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 27,49 грн/$. Курс вырос менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Официальный курс гривны к доллару США на 11 января 2022 года установлен на уровне 27,4998 грн за доллар.
Курс гривны к евро установлен на уровне 31,116 грн/евро.
На наличном рынке по состоянию на 07:20, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 27,48 грн, продают – по 27,56 грн.
Курс доллара вырос менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим днем. На 10 января курс был установлен на уровне 27,4977 грн за доллар.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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