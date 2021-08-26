Официальный курс: доллар и евро продолжают дорожать
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 26 августа 2021 года на отметке 26,71 грн / $
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 25 cерпня курс составил 26,65 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 26 августа установлен на уровне 31,34 грн / евро. По состоянию на 25 августа курс составлял 31,13 грн / евро.
На наличном рынке 26 cерпня состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,80 продают - по 26,95 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,55 до 27,20 грн / $, продажи - в пределах 26,75 - 26,81 грн / $.
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