Официальный курс: доллар и евро продолжают дорожать

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 25 cерпня курс составил 26,65 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 26 августа установлен на уровне 31,34 грн / евро. По состоянию на 25 августа курс составлял 31,13 грн / евро.

На наличном рынке 26 cерпня состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,80 продают - по 26,95 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,55 до 27,20 грн / $, продажи - в пределах 26,75 - 26,81 грн / $.