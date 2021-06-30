Официальный курс: доллар и евро продолжают дешеветь

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 29 июня курс составил 27,40 грн / $.



Официальный курс гривни к евро

30 июня установлен на уровне 32,30 грн / евро. По состоянию на 29 июня курс составлял 32,74 грн / евро.



На наличном рынке 30 июня, по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27 продают - по 27,17 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 26,95 до 27,20 грн / $, продажи - в пределах 27,10 - 27,30 грн / $.



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