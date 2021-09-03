Официальный курс: доллар и евро подорожали к концу недели

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 2 сентября курс составлял 27 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 3 сентября установлен на уровне 32 грн / евро. По состоянию на 2 сентября курс составлял 31,93 грн / евро.

На наличном рынке 3 сентября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,97 продают - по 27,08 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,80 до 27,93 грн / $, продажи - в пределах 26,96 - 27,70 грн / $.