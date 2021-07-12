Официальный курс: доллар и евро подорожали

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 9 июля курс составлял 27,29 грн/$.



Официальный курс гривни к евро на 12 июля установлен на уровне 32,41 грн / евро. По состоянию на 9 июля курс составлял 32,32 грн/евро.



На наличном рынке 12 июля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 27,15 продают - по 27,30 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 27,05 до 27,55 грн / $, продажи - в пределах 27,22 - 27,85 грн / $.



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