Официальный курс: доллар и евро подорожали
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 12 июля 2021 года на отметке 27,32 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 9 июля курс составлял 27,29 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 12 июля установлен на уровне 32,41 грн / евро. По состоянию на 9 июля курс составлял 32,32 грн/евро.
На наличном рынке 12 июля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 27,15 продают - по 27,30 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27,05 до 27,55 грн / $, продажи - в пределах 27,22 - 27,85 грн / $.
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