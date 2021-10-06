Официальный курс: доллар и евро подешевели
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 6 октября 2021 года на отметке 26,42 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 5 октября курс составлял 26,57 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 6 октября установлен на уровне 30,65 грн/евро. По состоянию на 5 октября курс составлял 30,93 грн/евро.
На наличном рынке 6 октября на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,40 продают - по 26,53 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,40 до 27 грн/$, продажи - в пределах 26,43-27,30 грн/$.
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