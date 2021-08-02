Официальный курс: доллар и евро немного подешевели

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 31 июля курс составлял 26,89 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 2 августа установлен на уровне 31,89 грн / евро. По состоянию на 31 июля курс составлял 31,91 грн / евро.

На наличном рынке 2 cерпня состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,87 продают - по 27 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,70 до 26,91 грн / $, продажи - в пределах 26,87 - 27,80 грн / $.