Официальный курс: доллар достиг отметки 29 грн, а евро 32
На 1 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 29,25 грн/$
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Официальный курс гривны к доллару США на 1 апреля 2022 установлен на уровне 29,2549 грн за доллар.
Курс гривны к евро установлен на уровне 32,4773 грн/евро.
Польская злотая стоит 6,9797.
Курс молдавского лея к гривне установлен на уровне 1,5967 за лей.
Румынский лей стоит 6,5657.
На наличном рынке по состоянию на 09.00, по данным финансового портала Минфин , доллар покупают в среднем по 31,80 грн, продают – по 32,30 грн.
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