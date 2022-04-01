Официальный курс: доллар достиг отметки 29 грн, а евро 32

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США на 1 апреля 2022 установлен на уровне 29,2549 грн за доллар.

Курс гривны к евро установлен на уровне 32,4773 грн/евро.

Польская злотая стоит 6,9797.

Курс молдавского лея к гривне установлен на уровне 1,5967 за лей.

Румынский лей стоит 6,5657.

На наличном рынке по состоянию на 09.00, по данным финансового портала Минфин , доллар покупают в среднем по 31,80 грн, продают – по 32,30 грн.



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