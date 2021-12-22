Официальные заявления по внешней политике Украины могут делать только президент, премьер и глава МИД: Зеленский издал указ
Президент Владимир Зеленский 22 декабря издал указ, согласно которому только президент Украины, премьер-министр и министр иностранных дел имеют право высказываться по внешней политике Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на текст указа.
"Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по внешней политике Украины и с инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины", - говорится в документе.
Зеленский своим указом также обязал государственные органы согласовывать с Министерством иностранных дел:
- подготовку заграничных визитов;
- официальные заявления и комментарии по внешней политике;
- инициативы по получению Украиной членства в НАТО, ЕС и других организациях и объединениях;
- подготовку международных двусторонних или многосторонних документов;
- предложения по кандидатурам для назначения представителями в уставных и других органах международных организаций;
- проведение международных консультаций, переговоров, встреч, бесед;
- участие в международных консультациях, переговорах, конференциях, заседаниях.
Кроме того, теперь в составе украинской делегации на международных переговорах, встречах или конференциях должны обязательно быть:
- премьер-министр – первый заместитель или заместитель главы МИД;
- первый вице-премьер, вице-премьер – руководитель соответствующего подразделения МИД;
- министр – представитель МИД, занимающий должность дипломатического советника в соответствующем органе или определенный главой МИД.
Если переговоры проводятся за пределами Украины, в делегацию также включается руководитель украинского дипломатического представительства.
Как указывается в документе, должностные лица Украины должны информировать президента и Министерство иностранных дел о содержании зарубежных служебных контактов в течение 10-ти дней после таких контактов. В случае получения особо важной информации – безотлагательно.
Кроме того, указ регулирует порядок проведения международных переговоров должностными лицами, сообщения о содержании и последствиях этих переговоров и перечне должностных лиц, которые должны присутствовать в составе официальных делегаций.
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