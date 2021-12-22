Официальные заявления по внешней политике Украины могут делать только президент, премьер и глава МИД: Зеленский издал указ

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на текст указа.



"Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по внешней политике Украины и с инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины", - говорится в документе.



Зеленский своим указом также обязал государственные органы согласовывать с Министерством иностранных дел:

подготовку заграничных визитов;

официальные заявления и комментарии по внешней политике;

инициативы по получению Украиной членства в НАТО, ЕС и других организациях и объединениях;

подготовку международных двусторонних или многосторонних документов;

предложения по кандидатурам для назначения представителями в уставных и других органах международных организаций;

проведение международных консультаций, переговоров, встреч, бесед;

участие в международных консультациях, переговорах, конференциях, заседаниях.

Кроме того, теперь в составе украинской делегации на международных переговорах, встречах или конференциях должны обязательно быть:

премьер-министр – первый заместитель или заместитель главы МИД;

первый вице-премьер, вице-премьер – руководитель соответствующего подразделения МИД;

министр – представитель МИД, занимающий должность дипломатического советника в соответствующем органе или определенный главой МИД.

Если переговоры проводятся за пределами Украины, в делегацию также включается руководитель украинского дипломатического представительства.



Как указывается в документе, должностные лица Украины должны информировать президента и Министерство иностранных дел о содержании зарубежных служебных контактов в течение 10-ти дней после таких контактов. В случае получения особо важной информации – безотлагательно.



Кроме того, указ регулирует порядок проведения международных переговоров должностными лицами, сообщения о содержании и последствиях этих переговоров и перечне должностных лиц, которые должны присутствовать в составе официальных делегаций.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb