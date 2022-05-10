Официального решения отключить Эспрессо не было. Госспецсвязь прикрывает менеджеров Концерна РРТ, - Николай Княжицкий
Народный депутат от Европейской солидарности Николай Княжицкий убежден, что никакого официального решения отключить телеканал "Эспрессо" из сети Т2 со стороны Совета национальной безопасности и обороны Украины не было, а Госспецсвязь просто прикрывает менеджеров Концерна РРТ
Политик высказал такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо".
"Не было решения СНБО по отключению Эспрессо из сети Т2. Указом президента было утверждено соответствующее решение, где сказано, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания регулирует эти процессы. Это обычная ложь Госспецсвязи. Они просто прикрывают менеджеров Концерна РРТ, входящего в их систему", - отметил Княжицкий.
Нардеп не исключает, что решение об отключении Эспрессо из сети Т2 могло поступить из кабинетов власти.
"Со стороны Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания был официальный ответ, что никаких распоряжений по отключению из эфира независимого украинского вещания она не давала. И это действительно так – на сайте ничего такого нет. Я не исключаю, что Концерн РРТ мог выключить Эспрессо из Т2 по телефонному звонку кого-то из властных кабинетов. Но ни одного официального решения об этом не было. Это обычный бандитизм", - заметил Николай Княжицкий.
- 4 апреля Концерн РРТ выключил вещание Эспрессо в цифровой сети Т2.
- 18 апреля на сайте Кабинета министров Украины зарегистрирована петиция , в которой украинцы требуют защитить свободу слова и вернуть в украинский цифровой эфир телеканалы "Эспрессо", "5 канал" и "Прямой".
- В ответе на запрос издания "Детектор медиа" Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины пояснила, что причина отключения Эспрессо, 5-го и Прямого канала из цифровому вещания - исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны о трансляции совместного марафона.
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