Официального решения отключить Эспрессо не было. Госспецсвязь прикрывает менеджеров Концерна РРТ, - Николай Княжицкий

Политик высказал такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо".

"Не было решения СНБО по отключению Эспрессо из сети Т2. Указом президента было утверждено соответствующее решение, где сказано, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания регулирует эти процессы. Это обычная ложь Госспецсвязи. Они просто прикрывают менеджеров Концерна РРТ, входящего в их систему", - отметил Княжицкий.

Нардеп не исключает, что решение об отключении Эспрессо из сети Т2 могло поступить из кабинетов власти.

"Со стороны Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания был официальный ответ, что никаких распоряжений по отключению из эфира независимого украинского вещания она не давала. И это действительно так – на сайте ничего такого нет. Я не исключаю, что Концерн РРТ мог выключить Эспрессо из Т2 по телефонному звонку кого-то из властных кабинетов. Но ни одного официального решения об этом не было. Это обычный бандитизм", - заметил Николай Княжицкий.

4 апреля Концерн РРТ выключил вещание Эспрессо в цифровой сети Т2.

18 апреля на сайте Кабинета министров Украины зарегистрирована петиция , в которой украинцы требуют защитить свободу слова и вернуть в украинский цифровой эфир телеканалы "Эспрессо", "5 канал" и "Прямой".

В ответе на запрос издания "Детектор медиа" Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины пояснила, что причина отключения Эспрессо, 5-го и Прямого канала из цифровому вещания - исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны о трансляции совместного марафона.

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