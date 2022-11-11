Официально: вся Николаевская область деоккупирована
Вся Николаевская область, кроме Кинбурна, освобождена от российских оккупантов
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Ким добавил, что водопровод из Днепра теперь также находится под украинским контролем, но предстоит еще разминирование.
"В ближайшее время буду знать сроки потенциального возобновления питьевой воды в Николаеве", - написал он.
- О том, что в Николаев вскоре вернется вода, ведь ВСУ взяли под контроль магистральный водопровод, 10 ноября сообщил нардеп от "Слуги Народа" Игорь Копытин. Централизованных поставок питьевой в городе не было с апреля из-за активных боевых действий и повреждения водопровода.
- Ранее в эфире телемарафона Виталий Ким отмечал, что освобождена большая часть области, оккупированной остается территория Кинбурнской косы.
- В ночь на 11 ноября российские военные обстреляли пятиэтажку в Николаеве, известно о шести погибших.
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