Официально: ВСУ уничтожили генерала командующего армией РФ
ВСУ уничтожили командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Генерал уничтожен "в результате нанесения огневого поражения по противнику", уточняется в сообщении.
Отметим, что сообщение о ликвидации высокопоставленного российского генерала появилось накануне. Об уничтожении Андрея Мордвичева в Чернобаевке сообщил советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович. Он также уточнил, что 8-я армия отвечает за ОРДЛО (оккупированные районы Донецкой и Луганской областей).
- Напомним, в с. Чернобаевка Херсонской области украинские байракторы уничтожили колонну российской военной техники .
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