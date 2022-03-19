Официально: ВСУ уничтожили генерала командующего армией РФ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Генерал уничтожен "в результате нанесения огневого поражения по противнику", уточняется в сообщении.

Отметим, что сообщение о ликвидации высокопоставленного российского генерала появилось накануне. Об уничтожении Андрея Мордвичева в Чернобаевке сообщил советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович. Он также уточнил, что 8-я армия отвечает за ОРДЛО (оккупированные районы Донецкой и Луганской областей).

Напомним, в с. Чернобаевка Херсонской области украинские байракторы уничтожили колонну российской военной техники .



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