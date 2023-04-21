Официально включит свет: Чарльз ІІІ откроет сцену "Евровидения-2023"
Король Чарльз III символически зажжет огни на сцене главного песенного конкурса "Евровидение" в M&S Bank Arena
Об этом сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.
По словам организаторов, оформление сцены должно создать впечатление, что конкурс "раскрывает свои объятия Украине".
Также король Британии вместе с королевой-консортом Камиллой встретятся с ведущими шоу, в том числе и с украинской певицей Юлией Саниной и Маей Мюллер, представляющей в этом году Великобританию.
Кроме того, в рамках своего визита Чарльз и Камилла посетят Центральную библиотеку Ливерпуля, чтобы официально отметить ее побратимство с первой публичной библиотекой Украины - Региональной научной библиотекой в Одессе.
- В понедельник, 17 апреля, стали известны имена приглашенных артистов, выступающих в финале Евровидения-2023.
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