Официально включит свет: Чарльз ІІІ откроет сцену "Евровидения-2023"

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

По словам организаторов, оформление сцены должно создать впечатление, что конкурс "раскрывает свои объятия Украине".

Также король Британии вместе с королевой-консортом Камиллой встретятся с ведущими шоу, в том числе и с украинской певицей Юлией Саниной и Маей Мюллер, представляющей в этом году Великобританию.

Кроме того, в рамках своего визита Чарльз и Камилла посетят Центральную библиотеку Ливерпуля, чтобы официально отметить ее побратимство с первой публичной библиотекой Украины - Региональной научной библиотекой в Одессе.