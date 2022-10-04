Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

"По результатам тщательно спланированной и блестяще реализуемой военной операции по освобождению территорий Херсонщины из-под оккупации, нашими подразделениями освобожден, закреплен и восстановлен государственный флаг Украины в 8 населенных пунктах Бериславского района", - говорится в сообщении.

От захватчиков освобождены:

Любимовка

Крещеновка

Золотая Балка

Беляевка

Украинка

Большая Александровка

Малая Александровка

Давидов Брид.

Увольнение этих населенных пунктов подтвердил в вечернем обращении и Владимир Зеленский. По его словам, в течение недели украинские воины деоккупировали десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донбассе вместе.

"Украинская армия осуществляет на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю. Это на Херсонщине, Харьковщине, Луганщине и Донбассе вместе. В частности, из военных сведений из Херсонщины: освобождены от оккупанта и стабилизированы населенные пункты Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровки и Давидов Брид... И это еще далеко не полный перечень... Наши воины не останавливаются... И это только вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли", - сказал Зеленский.

Отметим, ранее десантники сообщили, что сегодня, 4 октября, деоккупировали населенный пункт Малая Александровка в Херсонской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb