Официально: украинская школа должна перейти на 12-летнюю систему образования в 2027 году
В Министерстве образования и науки дали разъяснения по поводу комментариев о переходе на 12-летнюю систему школьного образования в Украине
Соответствующий комментарий опубликован на сайте правительства.
"Согласно Закону Украины "Об образовании" переход на 12-летнюю систему школьного образования должен состояться в 2027 году как часть реформы НУШ. Сейчас эксперты только работают над разработкой государственного стандарта о профильной старшей школе. Этот документ будет определять, каким будет обучение в старших классах ", – говорится в сообщении.
В МОН добавили, что речь пока не идет о каком-либо ускорении перехода на 12-летнее обучение, поскольку образовательный процесс должен быть последовательным и непрерывным. И отметили, что такой переход требует значительных финансов, которые сейчас в бюджете не предусмотрены.
"Образовательные потери, вызванные ковидом и полномасштабной войной, – это однозначно большой вызов для украинской системы образования. МОН вместе с рядом профильных экспертов ищет разные варианты решения проблем, однако ускоренный переход на 12-летнюю систему школьного образования сейчас не рассматривают", – отметили в министерстве.
- Накануне в эфире телемарафона заместитель министра образования и науки Андрей Витренко сообщил, что МОН изучает мнение экспертной среды, родителей и детей, чтобы уже в 2024 году перейти на систему 12-летнего обучения
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