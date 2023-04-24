Соответствующий комментарий опубликован на сайте правительства.

"Согласно Закону Украины "Об образовании" переход на 12-летнюю систему школьного образования должен состояться в 2027 году как часть реформы НУШ. Сейчас эксперты только работают над разработкой государственного стандарта о профильной старшей школе. Этот документ будет определять, каким будет обучение в старших классах ", – говорится в сообщении.

В МОН добавили, что речь пока не идет о каком-либо ускорении перехода на 12-летнее обучение, поскольку образовательный процесс должен быть последовательным и непрерывным. И отметили, что такой переход требует значительных финансов, которые сейчас в бюджете не предусмотрены.

"Образовательные потери, вызванные ковидом и полномасштабной войной, – это однозначно большой вызов для украинской системы образования. МОН вместе с рядом профильных экспертов ищет разные варианты решения проблем, однако ускоренный переход на 12-летнюю систему школьного образования сейчас не рассматривают", – отметили в министерстве.