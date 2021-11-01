Официально: Top Rank анонсировал следующий бой Ломаченко, известна дата и место проведения

Об этом сообщает официальный Instagram Top Rank.



Бой Василия Ломаченко против Ричарда Комми состоится 11 декабря. Поединок пройдет в "Мэдисон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорке, США. Транслятором выступит ESPN.

В октябре 2020 года Теофимо Лопес нанес поражение Василию Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе и лишил его титулов WBC, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

После этого украинец провел только один бой. В июне 2021 года Василий Ломаченко победил Масаоши Накатани техническим нокаутом в 9-м раунде.



Ричард Комми также встречался с Теофимо Лопесом. В декабре 2019 года он проиграл нокаутом американцу. В феврале этого года Комми досрочно победил Джексона Маринеса - это его последний поединок.