Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Официально: Top Rank анонсировал следующий бой Ломаченко, известна дата и место проведения

Официально: Top Rank анонсировал следующий бой Ломаченко, известна дата и место проведения

1 ноября, 2021 понедельник
18:58
Спорт Василий Ломаченко

Промоутерская компания Top Rank официально анонсировала бой Василия Ломаченко против Ричарда Комми

Об этом сообщает официальный Instagram Top Rank.

Бой Василия Ломаченко против Ричарда Комми состоится 11 декабря. Поединок пройдет в "Мэдисон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорке, США. Транслятором выступит ESPN.

В октябре 2020 года Теофимо Лопес нанес поражение Василию Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе и лишил его титулов WBC, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

После этого украинец провел только один бой. В июне 2021 года Василий Ломаченко победил Масаоши Накатани техническим нокаутом в 9-м раунде.

Ричард Комми также встречался с Теофимо Лопесом. В декабре 2019 года он проиграл нокаутом американцу. В феврале этого года Комми досрочно победил Джексона Маринеса - это его последний поединок.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Бокс
Читайте также:
Віталій Кличко
30 октября, 2021 суббота
Владимир Александрович начинает нервничать: Кличко ответил на вопрос о президентских амбициях
Путін та Тихон Шевкунов
31 октября, 2021 воскресенье
Воевать Путина вдохновляет митрополит РПЦ Шевкунов, - Пионтковский
Михаил Федоров
31 октября, 2021 воскресенье
В "Дии" упростили процесс генерации соvid-сертификатов, больше не придется часами крутить головой, - Федоров
Киев
+10
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.22
    Покупка 26.22
    Продажа 26.45
  • EUR
    Покупка 30.23
    Продажа 30.66
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
1 ноября
18:56
Зеленский обсудил с Меркель войну на востоке Украины и энергетический кризис в Европе
18:48
"Днепр-1" - "Минай"
"Днепр-1" разгромил "Минай" в УПЛ
18:30
Нацполиция разоблачила хищение 60 млн грн на ремонте Днестровской ГАЭС
18:27
До трех лет заключения: комитет Рады рекомендовал усилить ответственность за подделку COVID-документов
17:54
В Польше задержан украинец за перевозку нелегальных мигрантов
17:43
ООС
Оккупанты обстреляли Объединенные силы из противотанкового оружия, украинские военные ответили
17:32
"Шахтер" объявил заявку на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов
17:26
Автомобиль с нардепом Кивой остановили за нарушение ПДД. У водителя выявили поддельные документы
17:22
В "Динамо" передумали через 8 лет возвращать в клуб Милевского, - СМИ
17:13
Инна Совсун
О проблеме с кислородом в больницах власти знали с предыдущей волны COVID-19, - Совсун
17:08
евробляха
Срок льготного растаможивания автомобилей на еврономерах истекает 10 ноября, - Гостаможслужба
16:58
Призер Олимпиады-2020 Терлюга рассказала, собирается ли завершить карьеру
16:47
Ольга Стефанишина
На климатическом саммите Украина будет противостоять российским попыткам легализовать оккупацию Крыма
16:34
МИД
МИД выразил протест в связи с ликвидацией центров украинских меньшинств в России
16:26
Серхио Агуеро
Звезда "Барселоны" пропустит матч против "Динамо" в ЛЧ из-за проблем с сердцем
16:20
Николай Княжицкий
Правящая команда Зеленского продолжает давление на "Суспильне" и наступление на свободу слова, - заявление общественных деятелей и политиков
16:16
Opendatabot
Реестр крупных налогоплательщиков на следующий год сократился на 32 компании, - Opendatabot
16:01
В Киевской области правоохранители разоблачили группу автоворов
15:56
Нобелевскую премию мира вручат в декабре в Осло
15:47
вакцина
"Украинцы начинают массово делать прививки": за последние четыре дня в "Дии" сгенерировали 1 млн COVID-сертификатов
15:46
посольство США
Российская риторика об Украине вводит в заблуждение и способствует эскалации напряженности, - посольство США
15:38
выборы в Украине
Выборы мэра Харькова: вероятен второй тур, - "Опора"
15:37
Зеленский обсудил активизацию торгово-экономического и военного сотрудничества с эмиром Катара
15:24
"Имеем право на защиту национальных интересов": военный эксперт о применении Украиной "Байракторов" в зоне ООС
15:16
школа карантин
Двумя дозами вакцины от коронавируса привились 69,2% учителей, - Шкарлет
15:12
Оглашен длинный список номинантов на соискание Премии имени Юрия Шевелева в 2021 году
15:07
В "красных" зонах карантина усилят проверки COVID-сертификатов
14:54
Наталья Диденко
Украинцам следует ожидать похолодания и дождей, - синоптик Наталья Диденко
14:46
Рада потребует от Кабмина временно запретить экспорт кислорода, - Арахамия
14:43
Анатолий Тимощук
Контрабанда на 10 млн евро и грамоты от "ДНР", - экс-жена Тимощука ошарашила информацией о бывшем капитане сборной Украины, работающем в России
14:35
Виктор Ляшко
Ляшко: В трех украинских областях "красной" зоны стабилизируются COVID-показатели
14:29
Ассистент Луческу обозвал арбитра матча "Мариуполь" – "Динамо" клоуном
14:13
Задержание оккупантами 19 крымских татар возле Симферопольского "суда": среди них 7 женщин и двое журналистов
14:09
"Vax": Оксфордский словарь назвал слово 2021 года
13:57
Слуга народа
На довыборах в ВРУ в обоих округах побеждают "Слуги народа"
13:55
Укрзализныця получила первые пять пассажирских вагонов от Крюковского завода
13:50
Английский топ-клуб "Тоттенхэм" лишился главного тренера
13:43
погода
В Киеве температура воздуха в октябре была ниже климатической нормы, - обсерватория Срезневского
13:36
вакцина
Больше всего вакцинированных – в Киеве, а меньше всего – на Волыни и Закарпатье
13:22
Артем Довбик
"Днепр-1" решил продать героя Украины на Евро-2020 Довбика
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV