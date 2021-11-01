Официально: Top Rank анонсировал следующий бой Ломаченко, известна дата и место проведения
Промоутерская компания Top Rank официально анонсировала бой Василия Ломаченко против Ричарда Комми
Об этом сообщает официальный Instagram Top Rank.
Бой Василия Ломаченко против Ричарда Комми состоится 11 декабря. Поединок пройдет в "Мэдисон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорке, США. Транслятором выступит ESPN.
В октябре 2020 года Теофимо Лопес нанес поражение Василию Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе и лишил его титулов WBC, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
После этого украинец провел только один бой. В июне 2021 года Василий Ломаченко победил Масаоши Накатани техническим нокаутом в 9-м раунде.
Ричард Комми также встречался с Теофимо Лопесом. В декабре 2019 года он проиграл нокаутом американцу. В феврале этого года Комми досрочно победил Джексона Маринеса - это его последний поединок.
- 6 октября Василий Ломаченко согласовал условия контракта на поединок с Ричардом Комми, который состоится 11 декабря в Нью-Йорке.
- Напомним, 26 октября бывший чемпион мира Александр Гвоздик заявил, что Василию Ломаченко осталось провести до завершения карьеры всего два-четыре боя.
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