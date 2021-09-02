Официально: самый дорогой футболист мира Мбаппе не сыграет против Украины
Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе травмировался и не сыграет против Украины в квалификации чемпионата мира-2022
Об этом сообщает L'Equipe .
Мбаппе получил травму в матче отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной, который завершился вничью 1:1. Француз почувствовал боль и был заменен в конце встречи.
Сегодня, 2 сентября, форвард Килиан Мбаппе прошел медицинское обследование. Хотя на МРТ врачи не заметили серьезной травмы - тренерский штаб решил не рисковать, француз покинул расположение сборной Франции.
Мбаппе, который является самым дорогим футболистом мира, пропустит следующий матч квалификации ЧМ-2022 против Украины. Встреча состоится в Киеве 4 сентября.
- Напомним, 1 сентября в 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью против Казахстана.
- В другом матче квалификационного раунда ЧМ-2022 сборная Франции неожиданно сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной .
- После этого стало известно, что футболист сборной Франции Килиан Мбаппе травмировался перед игрой против Украины в квалификации чемпионата мира-2022.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.88
Покупка 26.88Продажа 27.12
-
EUR
Покупка 31.71Продажа 32.1
- Актуальное
- Важное