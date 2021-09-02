Официально: самый дорогой футболист мира Мбаппе не сыграет против Украины

Об этом сообщает L'Equipe .

Мбаппе получил травму в матче отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной, который завершился вничью 1:1. Француз почувствовал боль и был заменен в конце встречи.



Сегодня, 2 сентября, форвард Килиан Мбаппе прошел медицинское обследование. Хотя на МРТ врачи не заметили серьезной травмы - тренерский штаб решил не рисковать, француз покинул расположение сборной Франции.



Мбаппе, который является самым дорогим футболистом мира, пропустит следующий матч квалификации ЧМ-2022 против Украины. Встреча состоится в Киеве 4 сентября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb