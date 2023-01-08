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Официально предлагаем Грузии передать нам Саакашвили, - Подоляк

8 января, 2023 воскресенье
20:59
Мир Подоляк

Советник президента Михаил Подоляк объявил, что Украина официально предлагает передать Михеила Саакашвили на лечение в Украину или любое третье государство и заявил, что правительство Грузии хочет создать образ государства, "намеренно пытавшего своего президента в тюрьме"

Об этом сообщает Первый канал Общественного вещания Грузии.

Подоляк отметил, что в отличие от России, Украина не вмешивается в "суверенные дела других стран" и не дает никаких советов, именно поэтому предложение передать нашему государству Саакашвили официально. Он также отметил, что со стороны РФ не будет агрессии из-за этого решения.

"Я очень симпатизирую Михеилу Николаевичу. Я уважаю его, потому что он является фигурой исторического масштаба. Наша официальная позиция - передать Саакашвили нам на лечение. Со стороны России точно не будет военно-агрессивных результатов. И если вы не хотите передавать его непосредственно в Украину, переведите его в любую третью европейскую страну, где можно оказать ту медицинскую помощь, которую, к сожалению, нельзя оказать в Грузии. Речь идет об официальной позиции, которую мы очень часто повторяем, в том числе и по дипломатическим каналам. Президент Зеленский ы другие известные люди делают об этом публичные заявления", - сказал Подоляк.

Подоляк также подчеркнул, что его позиция радикальнее официальной. Советник считает, что "правительство намеренно хочет ввести Грузию в историю как черное пятно, как государство, которое намеренно пытало своего президента в тюрьме".

"Вот так это выглядит для меня. Даю простой совет, без вмешательства, говорю им прямо – представители действующей власти, государства в целом, депутаты руководящей партии, которая почему-то так любит Россию – не делайте так, что сами впишете себя в историю Грузии черными буквами.  Оптимальный вариант – передайте человека в любую страну, если хотите лично приеду и заберу, это вообще не проблема. Я просто хочу понять их мотивацию", – сказал Подоляк.

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Грузия
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2023, воскресенье
8 января
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