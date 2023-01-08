Официально предлагаем Грузии передать нам Саакашвили, - Подоляк
Советник президента Михаил Подоляк объявил, что Украина официально предлагает передать Михеила Саакашвили на лечение в Украину или любое третье государство и заявил, что правительство Грузии хочет создать образ государства, "намеренно пытавшего своего президента в тюрьме"
Об этом сообщает Первый канал Общественного вещания Грузии.
Подоляк отметил, что в отличие от России, Украина не вмешивается в "суверенные дела других стран" и не дает никаких советов, именно поэтому предложение передать нашему государству Саакашвили официально. Он также отметил, что со стороны РФ не будет агрессии из-за этого решения.
"Я очень симпатизирую Михеилу Николаевичу. Я уважаю его, потому что он является фигурой исторического масштаба. Наша официальная позиция - передать Саакашвили нам на лечение. Со стороны России точно не будет военно-агрессивных результатов. И если вы не хотите передавать его непосредственно в Украину, переведите его в любую третью европейскую страну, где можно оказать ту медицинскую помощь, которую, к сожалению, нельзя оказать в Грузии. Речь идет об официальной позиции, которую мы очень часто повторяем, в том числе и по дипломатическим каналам. Президент Зеленский ы другие известные люди делают об этом публичные заявления", - сказал Подоляк.
Подоляк также подчеркнул, что его позиция радикальнее официальной. Советник считает, что "правительство намеренно хочет ввести Грузию в историю как черное пятно, как государство, которое намеренно пытало своего президента в тюрьме".
"Вот так это выглядит для меня. Даю простой совет, без вмешательства, говорю им прямо – представители действующей власти, государства в целом, депутаты руководящей партии, которая почему-то так любит Россию – не делайте так, что сами впишете себя в историю Грузии черными буквами. Оптимальный вариант – передайте человека в любую страну, если хотите лично приеду и заберу, это вообще не проблема. Я просто хочу понять их мотивацию", – сказал Подоляк.
- 1 октября 2021 года премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.
- 11 февраля 2022 года Украина признала Саакашвили потерпевшим в уголовном деле о ненадлежащем отношении в заключении в Грузии.
- 21 февраля он снова объявил бессрочную голодовку.
- 30 июля его адвокат не заявил, что экс-президент Грузии уходит из грузинской политики из-за состояния здоровья.
- 8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что Саакашвили болен туберкулезом и деменцией.
- 20 ноября в пенитенциарной службе Грузии отрицала, что Саакашвили отравили.
- 14 декабря он снова объявил о голодовке, но через несколько часов заявил о ее прекращении
- Президент Украины призвал грузинские власти проявить милосердие к экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили и перевести его в клинику Украины, любой европейской страны или Америки.
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