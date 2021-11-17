Официально: Петраков стал полноправным главным тренером сборной Украины по футболу
Украинская ассоциация футбола назначила Александра Петракова полноправным главным тренером сборной Украины
Об этом сообщает официальный сайт УАФ .
Исполком Украинской ассоциации футбола, заседание которого прошло в столичном Доме футбола, утвердил Александра Петракова главным тренером национальной сборной Украины.
"Я абсолютно убежден, что Александр Васильевич Петраков своей работой и результатами полностью заслужил изменение формального статуса во главе сборной. В этой связи, учитывая решение Комитета национальных сборных команд УАФ, я вношу предложение о назначении Петракова Александра Васильевича главным тренером национальной сборной команды Украины по футболу сроком до 30 декабря 2022 года (т.е. до завершения чемпионата мира в Катаре) с возможностью пролонгации с согласия сторон до 30 июля 2024 года", - сказал на заседании президент УАФ Андрей Павелко.
64-летний Александр Петраков стал и.о. главного тренера сборной Украины после того, как Андрей Шевченко покинул национальную команду летом.
Под руководством Петракова сборная Украины провела семь матчей, где одержала две победы и пять ничейных результатов.
В квалификации ЧМ-2022 Украина финишировала в группе D на втором месте и вышла в плей-офф. Соперниками сборной Украины могут стать Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс. Жеребьевка состоится 26 ноября, стыковые матчи – 24, 25 и 28, 29 марта 2022 года.
Команды будут разбиты на три квартета, в которых состоятся полуфиналы и финалы, победители которых получат три вакантных путевки в финальную часть ЧМ-2022.
- Напомним, 16 ноября сборная Украины на выезде победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022.
- Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что наша команда победит любого соперника в стыковых матчах и выйдет в финальную часть чемпионата мира по футболу.
- 17 ноября полузащитник сборной Украины Александр Зинченко опубликовал фото эмоционального празднования победы над Боснией и Герцеговиной в отборочном матче чемпионата мира по футболу.
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