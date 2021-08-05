Официально: переговоры Месси и "Барселоны" о контракте сорвались, у футболиста будет новый клуб
Аргентинский футболист Лионель Месси, который является свободным агентом, не подпишет нового контракта с клубом
Об этом сообщает официальный Instagram "Барселоны".
Стороны до сегодняшнего дня были уверены в продолжении сотрудничества, но все-таки не сумели согласовать финансовые детали контракта.
"Лео Месси не останется в " Барселоне ". Несмотря на достижение соглашения между клубом и игроком - сегодня, это не может произойти из-за финансовых и структурных препятствий. Обе стороны глубоко сожалеют, что желания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены. " Барселона " от всей души благодарит игрока за его вклад в расширение клуба и желает ему всего наилучшего в будущем в личной и профессиональной жизни ", - говорится в заявлении клуба.
Начиная с 1 июля Лионель Месси официально не является игроком "Барселоны". Его контракт закончился в 01:00 по киевскому времени - аргентинец стал свободным агентом.
В прошлом сезоне 34-летний футболист сыграл за "Барселону" 47 матчей, забил 38 голов и отдал 14 результативные передачи.
Месси выступает за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 Кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.
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