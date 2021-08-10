Официально: Месси стал игроком ПСЖ

Об этом сообщает официальный Twitter ПСЖ.



В аккаунте ПСЖ появился видеоролик, в котором анонсировалось, что Месси стал игроком ПСЖ. В ролике можно заметить символы, намекающие на переход знаменитого аргентинца.



Месси подписал с ПСЖ контракт на два года с заработной платой 35 млн евро за сезон. В соглашении также прописана возможность продолжения сотрудничества до 2024 года.



Вскоре Месси должны представить, как нового игрока ПСЖ. В сети также есть информация, что аргентинец будет играть в Париже под 30-м номером.



34-летний Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.