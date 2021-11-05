Официально: легендарный футболист Хави возглавит "Барселону"
Легендарный испанский футболист Хави станет новым главным тренером "Барселоны"
Об этом сообщает официальный Twitter "Аль-Садда".
Боссы "Барселоны" согласились оплатить катарскому "Аль-Садду" клаусулу за Хави, которая, по неофициальным данным, составляет 5 млн евро.
"Администрация согласилась на переход Хави в "Барселону" после оплаты пункта выкупа, предусмотренного в контракте. Мы договорились о сотрудничестве с "Барселоной" в будущем. Хави является важной частью истории "Аль-Садда", и мы желаем ему удачи", - заявил генеральный директор катарского клуба Турки Аль-Али.
41-летний Хави с 2019 года тренирует "Аль-Садд", в котором он завершил карьеру футболиста. С 1998 по 2015 год полузащитник выступал за "Барселону", с которой стал восьмикратным чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевал 25 трофеев.
- Напомним, 28 октября "Барселона" отправила Рональда Кумана в отставку с поста главного тренера.
- После этого стало известно, что "Барселона" намерена назначить новым тренером бывшего игрока клуба Хави.
- 3 ноября стало известно, что "Аль-Садд" требует от "Барселоны" начать официальные переговоры по поводу перехода своего главного тренера Хави и выплатить компенсацию.
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