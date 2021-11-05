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Официально: легендарный футболист Хави возглавит "Барселону"

5 ноября, 2021 пятница
15:26
Спорт Хави

Легендарный испанский футболист Хави станет новым главным тренером "Барселоны"

Об этом сообщает официальный Twitter "Аль-Садда".

Боссы "Барселоны" согласились оплатить катарскому "Аль-Садду" клаусулу за Хави, которая, по неофициальным данным, составляет 5 млн евро.

"Администрация согласилась на переход Хави в "Барселону" после оплаты пункта выкупа, предусмотренного в контракте. Мы договорились о сотрудничестве с "Барселоной" в будущем. Хави является важной частью истории "Аль-Садда", и мы желаем ему удачи", - заявил генеральный директор катарского клуба Турки Аль-Али.

41-летний Хави с 2019 года тренирует "Аль-Садд", в котором он завершил карьеру футболиста. С 1998 по 2015 год полузащитник выступал за "Барселону", с которой стал восьмикратным чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевал 25 трофеев.

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Катар
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