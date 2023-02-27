Об этом свидетельствует информация, обнародованная в официальном журнале ЕС.

"Учитывая тяжесть сохраняющейся ситуации в Беларуси и причастность Беларуси к незаконной агрессии Российской Федерации против Украины, целесообразно сохранить в силе все меры, предпринятые союзом. Решение должно быть продлено до 28 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

В санкционный список входят 243 физических лица, включая Лукашенко, и 32 юридических лица. Санкции ЕС предусматривают визовые ограничения и заморозку активов.

Санкции впервые ввели в 2012 году из-за репрессий и нарушений прав в Беларуси. После полномасштабного вторжения России в Украину ограничения расширили за соучастие в вооруженной агрессии.