Официально: ЕС продлил санкции против Лукашенко и его окружения до весны 2024 года
Евросоюз продлил санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения до конца февраля 2024 года
Об этом свидетельствует информация, обнародованная в официальном журнале ЕС.
"Учитывая тяжесть сохраняющейся ситуации в Беларуси и причастность Беларуси к незаконной агрессии Российской Федерации против Украины, целесообразно сохранить в силе все меры, предпринятые союзом. Решение должно быть продлено до 28 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.
В санкционный список входят 243 физических лица, включая Лукашенко, и 32 юридических лица. Санкции ЕС предусматривают визовые ограничения и заморозку активов.
Санкции впервые ввели в 2012 году из-за репрессий и нарушений прав в Беларуси. После полномасштабного вторжения России в Украину ограничения расширили за соучастие в вооруженной агрессии.
- 22 февраля журналист Рикард Йозвяк сообщал , что в ЕС согласовали продление санкций против Лукашенко и его окружения.
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